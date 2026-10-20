В России продолжается рост заболеваемости гриппом. Об этом проинформировал Роспотребнадзор. По данным ведомства, на 42-й неделе 2026 года в стране выявили свыше 635 тысяч случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19.
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