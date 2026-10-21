Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич обратился к болельщикам команды перед стартом сезона НБА. Словенец выкупил целую страницу в газете Los Angeles Times, чтобы поделиться своими мыслями накануне первого матча чемпионата против «Голден Стэйт» «Сегодня мы начинаем наш путь к чемпионству.