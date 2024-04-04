Москвичей пригласили на марафон финансовой грамотности на ВДНХ

В пространстве «Москва» на международной выставке-форуме «Россия» эксперты Центра финансовой грамотности при Департаменте финансов Москвы поделятся полезными советами по управлению семейными финансами и защите сбережений от мошенников.
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