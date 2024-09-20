Хюттер о 2:1 с «Барсой»: «Идеальный старт, фантастическая победа. Игроки «Монако» запомнят ее навсегда» 

«Идеальный старт. Фантастическая победа, я рад за команду, за наших болельщиков и за весь клуб. Прежде всего я горжусь за таких игроков, как 19-летний Бен-Сегир и Аклиуш, которые проводили дебютный матч в турнире, а также за 20-летнего Камара.