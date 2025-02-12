Бомбардировка Дрездена (1945)

По мере приближения окончания Второй мировой войны (1939-1945) англо-американская авиация все чаще осуществляла налеты на немецкие населенные пункты, имеющие явно выраженную политическую окраску: уничтожались и подвергались серьезным повреждениям центральные кварталы городов, в которых не было … .