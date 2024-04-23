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100 лет назад: когда коричневый стал цветом нацистов – и при чем здесь Хьюго Босс

100 лет назад: когда коричневый стал цветом нацистов – и при чем здесь Хьюго Босс

Для всех политических партий, как и почти для всех других организаций, коричневый цвет стал неприемлемым, поскольку нацистское движение изобрело коричневую рубашку как единую одежду, и в то же время это определило ее политический цвет.

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