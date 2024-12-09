Финский профессор Малинен: Мир должен быть достигнут на условиях России Юлия СоколоваЗавершение конфликта на Украине на условиях РФ все чаще обсуждается как вероятный сценарий мировыми экспертами.
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