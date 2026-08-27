В Госдуме предложили автоматически увеличивать лимиты образовательных кредитов

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» в Госдуме во главе с заместителем Председателя ГД Владиславом Даванковым обратились к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением внедрить автоматическую корректировку лимита образовательного кредита с государственной поддержкой в случае повышения стоимости обучения в вузах.