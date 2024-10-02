В ЕС приняли к сведению встречу КНР и Бразилии по платформе "Друзья мира"

Европейский союз (ЕС) принял к сведению встречу, организованную Китаем и Бразилией во время мероприятий Генеральной ассамблеи ООН по платформе "Друзья мира", созданной для урегулирования кризиса на Украине.
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