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Царьград

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Почему китайцы не едят то, что продают нам: Пять неожиданных продуктов из Поднебесной

Почему китайцы не едят то, что продают нам: Пять неожиданных продуктов из Поднебесной

На русских прилавках всё чаще появляются продукты из Поднебесной, которые выглядят непривычно и обещают познакомить покупателей с китайскими вкусами.

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