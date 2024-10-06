Образовательная сессия «Музейные маршруты России» состоялась в Санкт-Петербурге

На образовательной сессии всероссийского проекта «Музейные маршруты России» в Санкт-Петербурге представители Министерства культуры РФ и эксперты ведущих музеев страны поделились опытом с коллегами из новых регионов России.
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