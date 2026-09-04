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Раковые клетки выделяют антиоксидант PRDX1 для подавления активации Т-клеток

Раковые клетки выделяют антиоксидант PRDX1 для подавления активации Т-клеток

Опухоли способны подавлять Т-клетки, выделяя антиоксидантный белок PRDX1. Исследователи Кембриджского университета и Орегонского университета здоровья и науки показали: белок удаляет активные формы кислорода, необходимые для включения иммунной атаки.

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