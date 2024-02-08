Рэпер Feduk отменил концерт в Тюмени

Рэпер Feduk (Федор Инсаров) сообщил во "Вконтакте" об отмене концерта в Тюмени. "Мы вынуждены отменить концерт в вашем городе в связи с невозможностью проведения мероприятия в клубе "Байконур"", - заявил артист.