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ТАСС

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Путин: любые трудности преходящи, а Москва и Россия - вечны

Путин: любые трудности преходящи, а Москва и Россия - вечны

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая по случаю Дня города Москвы, обратился к москвичам и заявил, что все трудности преходящи, а Москва и Россия - вечны.

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