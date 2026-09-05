Путин: любые трудности преходящи, а Москва и Россия - вечны

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, выступая по случаю Дня города Москвы, обратился к москвичам и заявил, что все трудности преходящи, а Москва и Россия - вечны.
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