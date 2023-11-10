Bloomberg: ОАЭ ограничат экспорт некоторых товаров в Россию

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) под давлением Запада согласились ограничить реэкспорт в Россию товаров двойного назначения, в том числе чипов и других электронных компонентов, на которые распространяются санкции ЕС и США.
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