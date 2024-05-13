Западные журналисты и политики обеспокоены открытием ВС РФ «дополнительного» фронта на Украине

В западной прессе обсуждают продвижение российской армии в Харьковской области. Американское издание The New York Times пишет о том, что командованию ВСУ необходимо вводить в бой всё новые и новые резервные формирования, чтобы сдержать армию РФ на севере Харьковщины, однако с резервами у главкома ВСУ Сырского имеются неразрешённые проблемы ещё и ввиду того, что «новые» солдаты нужны и на других участках фронта.