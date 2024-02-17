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Врачи на Земле впервые управляли хирургическим роботом, находящимся на МКС

Врачи на Земле впервые управляли хирургическим роботом, находящимся на МКС

Студенты Университета Небраски работают над небольшим хирургическим роботом под названием spaceMIRA перед его испытанием на МКС / © University of Nebraska Эксперимент, который назвали огромным успехом, представляет собой новый шаг в развитии космической хирургии.

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