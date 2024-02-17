Врачи на Земле впервые управляли хирургическим роботом, находящимся на МКС

Студенты Университета Небраски работают над небольшим хирургическим роботом под названием spaceMIRA перед его испытанием на МКС / © University of Nebraska Эксперимент, который назвали огромным успехом, представляет собой новый шаг в развитии космической хирургии.
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