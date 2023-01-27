Инфореактор

1 062 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Зайцев
    Ну, пожелать ведь можно! "Хорошему" человеку да попутного ветра!Приемный отец Дан...
  • Briz Bazelik
    ... ну конечно!? Не смешите народ! Из таких "Даней" "вояка"- как из "го...на пуля". К тому-же, он "хрен" здесь появи...Приемный отец Дан...
  • Александр Зайцев
    У него возраст вполне призывной! На  на Донбасс, доказывать любовь к Родине!.Приемный отец Дан...

Пригожин намерен «хранить режим молчания» перед прямой линией Беглова

Пригожин намерен «хранить режим молчания» перед прямой линией Беглова

Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что намерен хранить молчание перед прямой линией губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которая состоится 28 января.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх