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🎭 «Ночь музеев» в Сочи: 21,5 тысячи гостей, 60 событий и море эмоций

🎭 «Ночь музеев» в Сочи: 21,5 тысячи гостей, 60 событий и море эмоций! В минувшие выходные Сочи погрузился в магию культуры: 21,5 тысячи человек посетили музеи города в рамках всероссийской акции.

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