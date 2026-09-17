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В кастрюльке

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Вкуснее мороженого и полезнее торта! Яблочный брауни без сахара и муки за 5 минут — без вреда для фигуры

Вкуснее мороженого и полезнее торта! Яблочный брауни без сахара и муки за 5 минут — без вреда для фигуры

Яблочный брауни представляет собой нежный шоколадный десерт с насыщенным вкусом какао, влажной текстурой и приятными кусочками сочных яблок.

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