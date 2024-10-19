РИА Новости: подключение к Wi-Fi на телефоне стоит отключать из-за хакеров

Технический руководитель МТС RED SOC Ильназ Гатауллин рассказал агентству РИА Новости, что функцию автоматического присоединения к уже известным сетям Wi-Fi на телефоне лучше отключать, чтобы не стать жертвой хакеров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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