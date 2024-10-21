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  • Надежда
    С таким дебилом-"командиром" страшно лететь, даже пассажиром, неизвестно, что он отчебучит в любой момент!((😱Женщина-пилот отл...
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Marvel Fusion и Университет штата Колорадо строят лазерную установку стоимостью 150 миллионов долларов

Marvel Fusion и Университет штата Колорадо строят лазерную установку стоимостью 150 миллионов долларов

Немецкий стартап Marvel Fusion и Университет штата Колорадо объявили о начале строительства лазерной установки стоимостью $150 миллионов под названием ATLAS, которая будет использовать три сверхвысокоинтенсивных лазера для достижения реакций термоядерного синтеза.

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