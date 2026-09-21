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От вице-президента банка до ремонта коллекторов: карьера сына Валентины Матвиенко

От вице-президента банка до ремонта коллекторов: карьера сына Валентины Матвиенко

О Сергее Матвиенко вспоминают обычно в связи с Валентиной Матвиенко — он ее единственный сын. В начале 2000-х он был заметной фигурой петербургского банковского мира: вице-президент банка «Санкт-Петербург», затем руководитель «ВТБ-Девелопмент».

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