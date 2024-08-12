Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ситуация в Курской области: время работает против России

Ситуация в Курской области: время работает против России

Российские комментаторы в целом трактуют обстановку в Курской области так: после ввода резервов удалось приостановить наступление ВСУ, однако враг подтягивает подкрепления из Сумской области и имеет потенциал для новых попыток прорыва.

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