Интересный обзор советского пива и истории оформления советских пивных бутылок прочитал от коллекционера пивной атрибутики Павла Егорова.
Пиво в СССР
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Интересный обзор советского пива и истории оформления советских пивных бутылок прочитал от коллекционера пивной атрибутики Павла Егорова.
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