Суд приговорил Ташлыкову к 17 годам за убийство ребенка

Забайкальский краевой суд приговорил 28-летнюю жительницу Балей, Раису Ташлыкову, к 17 годам колонии за убийство годовалой дочери.
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