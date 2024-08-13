Спасатели помогают туристам переправиться через реку в Тункинском районе Бурятии

Вечером 12 августа в Тункинском районе Бурятии произошло очередное спасение туристов. Двое путешественников и их четвероногий спутник оказались в сложной ситуации, когда пытались переправиться через горную реку Кынгырга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии