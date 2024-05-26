Россия и Беларусь расширяют сотрудничество по сохранению исторической памяти

В Вологодской области состоялось двенадцатое заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству.
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