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Россия и Беларусь расширяют сотрудничество по сохранению исторической памяти

Россия и Беларусь расширяют сотрудничество по сохранению исторической памяти

В Вологодской области состоялось двенадцатое заседание Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по межрегиональному сотрудничеству.

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