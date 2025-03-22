НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

170 подписчиков

«Спартак» сыграет с «Броуками», 2Drots – против команды Даниила Чалова в 5-м туре Winline Уличный Футбол

5-й тур Уличного Футбола 22 марта, суббота Ctrl+V (команда Bushido Zho) – «Кино Черти» (команда актера Дудника) – 17:00 «БроукБойз» – «Спартак» (команда легенд и звездных болельщиков) – 18:20 «Игроки Планеты Земля» (команда Даниила Чалова) – 2Drots – 19:40 За «Спартак» выступают Александр Филимонов, Егор Титов, комик Роман Косицын, лидер «Народной Команды» Иван Стронг.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх