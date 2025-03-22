«Спартак» сыграет с «Броуками», 2Drots – против команды Даниила Чалова в 5-м туре Winline Уличный Футбол

5-й тур Уличного Футбола 22 марта, суббота Ctrl+V (команда Bushido Zho) – «Кино Черти» (команда актера Дудника) – 17:00 «БроукБойз» – «Спартак» (команда легенд и звездных болельщиков) – 18:20 «Игроки Планеты Земля» (команда Даниила Чалова) – 2Drots – 19:40 За «Спартак» выступают Александр Филимонов, Егор Титов, комик Роман Косицын, лидер «Народной Команды» Иван Стронг.
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