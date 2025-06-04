Экспериментальный БПЛА Quarterhorse Mk 1 начал лётные испытания

БПЛА Quartehrorse Mk 1 перед первым полётом Американская компания Hermeus Corp. собирается создать гиперзвуковой беспилотный летательный аппарат.
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