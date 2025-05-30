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В подполье рассказали о последствиях попыток ВСУ сбить «Герани»

В подполье рассказали о последствиях попыток ВСУ сбить «Герани»

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали чаще бить по гражданским объектам, пытаясь сбить беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Герань» Вооруженных сил (ВС) России.

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