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Британия вляпалась в скандал из-за приглашения на заседание СБ ООН украинского нациста

Британия вляпалась в скандал из-за приглашения на заседание СБ ООН украинского нациста

Миссия Великобритании в ООН пригласила выступить на неформальное заседание Совбеза боевика из нацбата «Азов»* Валерия Горишнего, который оказался поклонником эсэсовской дивизии «Мертвая голова», казнившей во время Второй мировой войны под сотню британских пленных, рассказал первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.

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Комментарии
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лина любимцева
Эта вонючая Британия испокон веков только и делала, что вляпывалась и ВОНЯЛА!! И сейчас ВОНЯЕТ!! Дрянь!!
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19 час.
лл
лина любимцева
Какая она там &quot;Велико&quot;?!!... Остров!!
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19 час.
РМ
Раиса Мелькумова
Это уже давно мелкобритания, сколько столетий они кровь пьют у нас?
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13 час.

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