РЖД купят квартиру в «Сити». Уголь переведут во второй класс. Восточному полигону нагрузят инноваций. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе было распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина вывести на Восточный полигон больше инновационных вагонов, предложение главы РЖД Олега Белозёрова перевести экспортный уголь во второй тарифный класс и планы монополии купить недвижимость в «Москве-Сити» под свою штаб-квартиру.