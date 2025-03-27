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Царьград

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"Тебе конец, жмот!": цыгане пугают прохожих наведением порчи на смерть

"Тебе конец, жмот!": цыгане пугают прохожих наведением порчи на смерть

Горожане пожаловались журналистам.Некоторые цыгане настолько обнаглели, что уже не просто зазывают своим традиционным "Дай погадаю, красавица/добрый молодец", но и пугают наведением порчи тех, кто отказывается.

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