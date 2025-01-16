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Царьград

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Купянское направление "горит": "Солнцепёки" заработали вовсю

Купянское направление "горит": "Солнцепёки" заработали вовсю

Купянское направление "горит". ВСУ предпринимают отчаянные усилия, чтобы не дать разрастись русскому плацдарму, но тщетно - "Солнцепёки" работают вовсю.

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