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Царьград

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Генсек МИД Бразилии подтвердила поддержку формата БРИКС

Генсек МИД Бразилии подтвердила поддержку формата БРИКС

Генеральный секретарь МИД Бразилии Мария Лаура да Роша подчеркнула важность платформы БРИКС для сотрудничества.

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