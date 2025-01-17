В Карачаево-Черкесии автоинспекторы своевременно доставили в больницу женщину с сердечным приступом

В Прикубанском районе Карачаево-Черкесии на федеральной автодороге Лермонтов – Черкесск к инспекторам ДПС Госавтоинспекции республиканского МВД старшим лейтенантам полиции Артуру Чичханчиеву и Курману Бытдаеву обратился водитель автомобиля ВАЗ-2112 с просьбой помочь ему доставить супругу в больницу.
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