В Карачаево-Черкесии автоинспекторы своевременно доставили в больницу женщину с сердечным приступом

В Прикубанском районе Карачаево-Черкесии на федеральной автодороге Лермонтов – Черкесск к инспекторам ДПС Госавтоинспекции республиканского МВД старшим лейтенантам полиции Артуру Чичханчиеву и Курману Бытдаеву обратился водитель автомобиля ВАЗ-2112 с просьбой помочь ему доставить супругу в больницу.