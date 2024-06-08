8 июня в хуторе Деминский на большом стадионе состоится незабываемое мероприятие "ЯРКИЕ КРАСКИ ЛЕТА"! 🌞 ✨ Что вас ожидает:⬇️⬇️⬇️⬇️ 🎪 ЯРМАРКА товаров от местных производителей и ремесленников 🖼️ВЫСТАВКИ произведений изобразительного и прикладного искусства 🎨 МАСТЕР-КЛАССЫ создания удивительных вещей собственными руками! 🎭 АКВАГРИМ на лицах 🎠 РОСТОВЫЕ КУКЛЫ 🏴‍☠️ КВЕСТ "Пираты 21 века":приключения для подростков и не только 🎤 ЯРКИЕ ВОКАЛИСТЫ МБУК "Культуры и Искусства" Молодежная кавер-группа "ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ" ОКСАНА ПОДЧУМАЧЕВА ☁️ ПЕННАЯ ВЕЧЕРИНКА 🌅 ФОТОВЫСТАВКА Деминского поселения 🍗🥨🥯🥤ШАШЛЫК, квас, морс, выпечка, СЛАДКАЯ ВАТА 🕺 ДИСКОТЕКА 🎡 БАТУТ 🎯 ТИР 🎁 РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПО ФОТОКОНКУРСУ АКЦИЯ "ТЕПЛО ИЗ ДОМА": собираем помощь для участников СВО, предоставляя не только необходимые вещи, продукты, но и тепло и заботу от каждого из нас.