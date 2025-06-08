Владелец автосалона раскрыл, почему кроссоверы и внедорожники Haval оказались лучше других китайских машин

В последние годы на российских дорогах всё чаще можно встретить автомобили под брендом Haval. В то время как другие китайские марки борются за внимание покупателей, модели Jolion, F7 и M6 уверенно лидируют в своих сегментах.
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