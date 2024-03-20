Под астраханским монастырем, где нашли пустоты, может храниться посох Серафима Саровского

Не исключено, что длинные рукотворные тоннели – это часть древнего подземного храма. Ранее Пункт-А писал об удивительной находке, которую совершили исследователи во время георадарной разведки под Высокогорским Чуркинским монастырем в Володарском районе Астраханской области.
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