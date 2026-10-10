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Регионы России

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Захарова связала использование имён нацистских лидеров у политиков с проблемами системы образования

Захарова связала использование имён нацистских лидеров у политиков с проблемами системы образования

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что случаи использования имён нацистских лидеров государственными деятелями в Перу и Намибии являются следствием упадка системы образования и отсутствия негативной оценки со стороны общества.

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