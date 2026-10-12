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В Анталье в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали пять человек

В Анталье в результате опрокидывания микроавтобуса пострадали пять человек

В турецкой Анталье перевернулся микроавтобус, пострадали пять человек. Как пишет Haberturk, на место аварии прибыли полицейские и машины скорой помощи.

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