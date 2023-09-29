«В хорошей форме»: глава ЦБ оценила работу банковского сектора

Банковский сектор активно финансирует экономику и сейчас находится в хорошей форме. Накопленная прибыль составляет уже 2,4 трлн рублей, по итогам года она может достичь 3 трлн рублей, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XX Международном банковском форуме.