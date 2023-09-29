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«В хорошей форме»: глава ЦБ оценила работу банковского сектора

«В хорошей форме»: глава ЦБ оценила работу банковского сектора

Банковский сектор активно финансирует экономику и сейчас находится в хорошей форме. Накопленная прибыль составляет уже 2,4 трлн рублей, по итогам года она может достичь 3 трлн рублей, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на XX Международном банковском форуме.

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