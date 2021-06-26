Что делать, если вы решились на прививку от коронавируса

Пошаговая инструкция, как подготовиться, о чём спросить врача и на что обращать внимание после. 1. Проверьте, нет ли у вас противопоказаний Если вы живёте в России, прививку вам могут сделать одним из трёх зарегистрированных в стране препаратов.