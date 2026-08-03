В День физкультурника ямальцам сделают бесплатный доступ в бассейны и спортклубы

Во вторую субботу августа, 8 августа, в России отметят День физкультурника. Впервые в Приуральском районе в честь праздника посещение всех спортцентров и бассейнов сделают бесплатным, рассказали в департаменте образования муниципалитета.
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