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Медведев о том, не изменился ли его взгляд на вакцинацию: «Это личное дело. Я не буду обсуждать свою медицинскую ситуацию»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в свете новостей о том, что невакцинированные от коронавируса игроки могут быть не допущены в Австралию на Australian Open, прокомментировал свои слова, что не планирует прививаться по медицинским причинам.

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