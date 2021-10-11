Медведев о том, не изменился ли его взгляд на вакцинацию: «Это личное дело. Я не буду обсуждать свою медицинскую ситуацию»

Вторая ракетка мира Даниил Медведев в свете новостей о том, что невакцинированные от коронавируса игроки могут быть не допущены в Австралию на Australian Open, прокомментировал свои слова, что не планирует прививаться по медицинским причинам.
Вторая ракетка мира Даниил Медведев в свете новостей о том, что невакцинированные от коронавируса игроки могут быть не допущены в Австралию на Australian Open, прокомментировал свои слова, что не планирует прививаться по медицинским причинам.
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