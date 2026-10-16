Суд в Санкт-Петербурге обратил в доход государства земельный участок с домом в Ленинградской области, Mercedes-Benz GLE 2017 года и 38 млн рублей, принадлежавшие семье бывшего начальника отдела экономической безопасности УМВД по Красносельскому району Юрия Шуравина.
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