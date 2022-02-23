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  • zhanna
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«Сколково» и «АстраЗенека» набирают участников во вторую «Лабораторию инноваций iLab»

«Сколково» и «АстраЗенека» набирают участников во вторую «Лабораторию инноваций iLab»

Фонд «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) и международная биофармацевтическая компания «АстраЗенека» при участии «Ростелеком», «Дельрус», «иФарма» и «Доктис» объявили  набор во вторую акселерационную программу «Лаборатория инноваций iLab» для стартапов в области цифровой медицины, — сообщает пресс-служба Сколково  Площадками пилотного внедрения конкурсных разработок выступят клиники Сеченовского университета, Московского международного медицинского кластера и АО «Медицина».

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