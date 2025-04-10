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Царьград

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Русские перестали ходить в кино: Снижение посещаемости приблизилось к периоду ковидной изоляции

Русские перестали ходить в кино: Снижение посещаемости приблизилось к периоду ковидной изоляции

Жители России перестали ходить в кино – посещаемость снизилась практически до тех показателей, которые были в период COVID-19, когда люди сидели в самоизоляции.

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