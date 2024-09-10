Купить алкоголь 11 сентября в России не удастся: в чем причина? Ольга ВайленкоЕжегодно 11 сентября в России отмечается Всероссийский День трезвости — дата, направленная на привлечение внимания к проблеме чрезмерного употребления алкоголя и поддержку здорового образа жизни.